ΕΛΑΣ: Τον έψαχναν στη Γερμανία, τον βρήκαν στη Φλώρινα

Συνελήφθη 35χρονος, σε βάρος οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις Γερμανικές Αρχές.

Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε περιοχή της Φλώρινας, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας, 35χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις Γερμανικές Αρχές, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

O συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας.

