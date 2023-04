Καβάλα

Θάσος: Κατηγορείται ότι έκαψε το σπίτι της πρώην του ανήμερα το Πάσχα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο 41χρονος που συνελήφθη είχε τσακωθεί με την εν διαστάσει σύζυγο του, σε άλλο σπίτι.

Πρωτοφανές περιστατικό στην Θάσο. Ένας 41χρονος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στο σπίτι της πρώην συζύγου του.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα (16/4), όταν ξέσπασε φωτιά σε μονοκατοικία στο Ραχώνι Θάσου, με το σπίτι να καταστρέφεται ολοσχερώς. Στο σημείο επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας kavalanews, είχε προηγηθεί επεισόδιο μεταξύ του άνδρα και της εν διαστάσει συζύγου του σε άλλο σπίτι, και στη συνέχεια ο 41χρονος κατηγορείται πως πήγε στο πατρικό της γυναίκας και έβαλε φωτιά.

Ο άνδρας συνελήφθη και κρατείται στο Αστυνομικό τμήμα Θάσου.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ζήσε αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: Backstage video λίγο πριν την πρεμιέρα στον ΑΝΤ1

Τρίκαλα: Κριάρι τραυμάτισε γυναίκα – νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Πέθανε ο Χρίστος Καράς