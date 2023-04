Καβάλα

Καβάλα: Βρήκε την σύζυγό του νεκρή μέσα στο σπίτι τους (εικόνες)

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή.



Νεκρή μέσα στο σπίτι της βρέθηκε νεαρή γυναίκα στην Καβάλα. Σύμφωνα με την αστυνομία, την 31χρονη βρήκε ο σύζυγός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα Ρομά διέμενε μαζί με συγγενείς της σε ένα παλαιό σπίτι, που βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της αστυνομίας, που ξεκίνησαν έρευνες για την υπόθεση.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, ο θάνατος της 30χρονης κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Περισσότερο φως, ωστόσο, αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Πηγή: proininews.gr

