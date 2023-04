Αχαΐα

Έγκλημα στην Κάτω Αχαΐα: Σκότωσε με 30 μαχαιριές τον εραστή της γυναίκας του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προηγήθηκε άγρια συμπλοκή στο χωράφι. Συνελήφθη ο δράστης. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες.



Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε θανάσιμα έναν άνδρα στην Κάτω Αχαΐα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε και το μαχαίρι του εγκλήματος.

Οι ίδιες πληροφορές αναφέρουν ότι δράστης και θύμα είναι Ρομά και ηλικίας 63 ετών. Συναντήθηκαν στο χωράφι πιθανότατα μετά από ραντεβού που είχαν δώσει για εξηγήσεις αφού ο δράστης είχε την υποψία πως το θύμα διατηρούσε σχέση με τη γυναίκα του.

Ακολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να κυλιστούν στο έδαφος. Τότε ο δράστης έβγαλε μαχαίρι και κατάφερε στο θύμα πάνω από 30 μαχαιριές σχεδόν σε όλα τα σημεία του σώματος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του, μετά την πράξη του εξαφανίστηκε, ωστόσο ύστερα απο μεθοδική έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε άμεσα και συνελήφθη κοντά στην περιοχή.

Ο δράστης είχε αλλάξει ρούχα αφού εκείνα που φορούσε είχαν πάνω αίμα, ενώ έχει βρεθεί το μαχαίρι του εγκλήματος.

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Αλέξης Γεωργούλης: Κόντρα μετά την καταγγελία για κακοποίηση - Το χρονικό της υπόθεσης

Αγρίνιο: Πατέρας και γιος “έφυγαν” μέσα σε 12 ώρες

Δημήτρης Φιντιρίκος: Θύμα διάρρηξης ο επιχειρηματίας