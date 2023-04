Ιωάννινα

Ηγουμενίτσα: Παρίστανε τον υπάλληλο της ΔΕΗ και έκλεβε ηλικιωμένους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα χρήματα κατάφερε να αποσπάσει από ηλιωμένους στη Θεσπρωτία

Εξιχνιάστηκε κλοπή από ημεδαπό, που παρίστανε υπάλληλο της Δ.Ε.Η. σε χωριό της Θεσπρωτίας

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας κλοπή, που έλαβε χώρα σε χωριό της Θεσπρωτίας την 05/04/2023.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε σε σπίτι υπερήλικα προσποιούμενος υπάλληλο της Δ.Ε.Η., τον οποίο έπεισε να τοποθετήσει σε μαξιλαροθήκη χρήματα και χρυσαφικά, προκειμένου δήθεν να διαφυλαχθούν από πιθανό κίνδυνο καταστροφής τους, λόγω των εργασιών που θα εκτελούσε.

Στη συνέχεια, αφαίρεσε χωρίς να γίνει αντιληπτός την μαξιλαροθήκη, που περιείχε χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ, χρυσαφικά, δελτίο ταυτότητας και βιβλιάρια τραπεζών και τράπηκε σε φυγή.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλέξης Γεωργούλης: Κόντρα μετά την καταγγελία για κακοποίηση - Το χρονικό της υπόθεσης

Αγρίνιο: Πατέρας και γιος “έφυγαν” μέσα σε 12 ώρες

Δημήτρης Φιντιρίκος: Θύμα διάρρηξης ο επιχειρηματίας