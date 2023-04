Φθιώτιδα

Λαμία: άγρια συμπλοκή - τους “έστησαν καρτέρι” με σιδηρογροθιές και καραμπίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι κατήγγειλαν στις Αρχές οι τρεις νεαροί που δέχτηκαν επίθεση.

Άγρια συμπλοκή με φυλοκό΄πημε και πυροβολισμούς συνέβη αργά το βράδυ της Μ. Παρασκευής όταν τρία νεαρά άτομα πήγαν στο σπίτι μιας οικογένειας για να λύσουν προσωπικές διαφορές. σε κοινότητα της Λαμίας

Όπως οι ίδιοι κατέθεσαν στην αστυνομία μόλις έφτασαν στην αυλή τους περίμεναν τρία ή τέσσερα άτομα, τα οποία τους επιτέθηκαν με διάφορα αντικείμενα, κάνοντας λόγο και για σιδηρογροθιές. Ο ένας από αυτούς μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία των θυμάτων, κρατούσε κοντόκαννη καραμπίνα και πυροβόλησε τον έναν από τους τρεις νεαρούς στο πόδι, τραυματίζοντάς τον ευτυχώς ελαφρά.

Οι τρεις νεαροί, ηλικίας 27, 23 και 22 ετών, αμέσως μετά την επίθεση πήγαν στα Επείγοντα του ΓΝ Λαμίας, όπου δέχτηκαν τις πρώτες βοηθειες και αποχώρησαν.

Το απόγευμα του Μ. Σαββάτου μετέβησαν στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας και κατήγγειλαν την επίθεση που δέχτηκαν.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας αναζήτησαν τους δράστες στα πλαίσια του αυτοφώρου, ωστόσο δεν εντοπίστηκαν. Οι αστυνομικοί όμως στο σπιτι βρήκαν και κατάσχεσαν μια καραμπίνα, η οποία φέρεται να είναι αυτή που χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή.

Σε βάρος των δραστών που ειναι γνωστοί στις Αρχές σχηματίστηκε δικογραφία με τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και περί όπλων.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Ζήσε Αλλιώς”: Τι θα δούμε την Πέμπτη του Πάσχα

ΕΦΚΑ - Χατζηδάκης: Οι 7 μεταρρυθμίσεις στον ασφαλιστικό φορέα

Champions League: Σίτι και Ίντερ “σφράγισαν” τα εισιτήρια για τα ημιτελικά