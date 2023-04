Μεσσηνία

Καλαμάτα: Ζευγάρι πυροσβεστών έσωσε βρέφος σε καφετέρια

Άμεση ήταν η αντίδραση του ζευγαριού στις φωνές της μητέρας για το μωρό που είχε χάσει τις αισθήσεις του...

Σωτήρια αποδείχθηκε η επέμβαση ενός ζευγαριού πυροσβεστών, που κατάφεραν να σώσουν ένα βρέφος από σίγουρο θάνατο όταν σταμάτησε να έχει τις αισθήσεις του.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης, όταν μια μητέρα, ενώ καθόταν σε καφετέρια πλατείας στην Καλαμάτα, αντιλήφθηκε ότι το βρέφος της είχε μελανιάσει, με την ίδια σε κατάσταση σοκ να φωνάζει για βοήθεια.

Για καλή της τύχη σε διπλανό τραπέζι καθόταν ένα ζευγάρι πυροσβεστών εκτός υπηρεσίας, που αφού αντιλήφθηκαν τι συμβαίνει έτρεξαν άμεσα για βοήθεια.

Αμέσως το πλησίασαν και είδαν ότι είχε μελανιάσει, έτσι αποφάσισαν να του κάνουν μαλάξεις στην καρδιά, με το βρέφος όμως να μην ανταποκρίνεται, ενώ στη συνέχεια του έδωσαν αέρα.

Τότε υπήρξε ένας μικρός ρόγχος, κάτι που σήμαινε για τους ίδιους ότι το μωρό επανέρχεται.

Το γύρισαν στο πλάι, το μωρό επανήλθε και έκλαψε, κάτι που ανακούφισε τόσο το ζευγάρι των πυροσβεστών όσο και φυσικά τη μητέρα, ενώ στη συνέχεια το βρέφος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο, αφού έφτασε το ασθενοφόρο στην κεντρική πλατεία.

