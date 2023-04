Μαγνησία

Βόλος: Λήστεψαν καφετέρια, αλλά... δεν πήγαν μακριά!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταλυτική και άμεση ήταν η αντίδραση των αστυνομικών μετά απο την ειδοποίηση της υπαλλήλου.

Ένα μαγαζί καφέ λήστεψαν χθες τη νύχτα δύο νεαροί ηλικίας 24 ετών και υπό την απειλή μαχαιριού άρπαξαν χρήματα από την ταμειακή μηχανή του καταστήματος και εξαφανίσθηκαν μέσα στο σκοτάδι.

Η υπάλληλος που εργαζόταν εκείνη την ώρα στο καφέ, έντρομη ειδοποίησε την αστυνομία και σε ελάχιστο χρόνο οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο δράστες την ώρα που επιβιβάζονταν σε ένα δίκυκλο και αμέσως άρχισε καταδίωξη.

Οι δύο 24χρονοι στη συνέχεια προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και να τους συλλάβουν. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Βόλου, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Γεωργούλης: 4 καταγγελίες για βιασμό, εκφοβισμό και βία, η μία από άνδρα (βίντεο)

Τροχαίο δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

“The 2Night Show” - Χριστίνα Καμενίτσα: Το MMA, το “κλουβί” και ο Σάκης Ρουβάς (βίντεο)