Τροχαίο με εγκατάλειψη ντελιβερά (εικόνες)

Οδηγός ΙΧ χτύπησε και εγκατάλειψε διανομέα φαγητού. Τον "καταδίωξαν" αυτόπτες μάρτυρες και τον "συνέλαβαν".

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 15:30 το μεσημέρι της Τετάρτης (19/4), στον παράλληλο της εθνικής οδού Χανίων-Κισάμου, στο ύψος του Βαμβακόπουλου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με έναν διανομέα φαγητού που οδηγούσε μηχανάκι. Μετά τη σύγκρουση όμως, ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν σταμάτησε, αντιθέτως επιχείρησε να τραπεί σε φυγή.

Ωστόσο για κακή του τύχη, αυτόπτες που είδαν το ατύχημα τον καταδίωξαν με δυο αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να τον ακινητοποιήσουν λίγη απόσταση παρακάτω.

Στον τόπο του ατυχήματος έφτασε η Αστυνομία, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον τραυματία διανομέα και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων.

Πηγή: flashnews.gr

