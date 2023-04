Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - ένοπλη ληστεία: Εισέβαλε με όπλο σε βενζινάδικο και απείλησε τον υπάλληλο (εικόνες)

Τρόμος για τον υπάλληλο το οποίο ο ληστής τον απείλησε με όπλο.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη. Ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέβαλε σε πρατήριο υγρών καυσίμων επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη.

Απείλησε με όπλο τον υπάλληλο, άρπαξε το ποσό των τετρακοσίων ευρώ και τράπηκε σε φυγή.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.





