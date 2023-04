Χανιά

Τροχαίο με εγκατάλειψη ντελιβερά: Σύλληψη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο 46χρνος οδηγός ΙΧ συγκρούστηκε με πρόθεση με δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 53χρονος, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε.

Στη σύλληψη ενός 46χρονου ημεδαπού, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 53χρονου αλλοδαπού, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χανίων.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, χθες (19.04.2023) το απόγευμα σε περιοχή του δήμου Χανίων, ο ημεδαπός οδηγώντας Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, συγκρούστηκε με πρόθεση με δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο αλλοδαπός, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε.

Ο παθών μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων όπου νοσηλεύεται, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων.

