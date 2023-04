Δωδεκανήσα

Ρόδος: δύο νεκροί από το ίδιο χωριό σε λίγες ώρες (εικόνες)

Δύο άνθρωποι έχασαν αναπάντεχα τη ζωή τους βυθίζοντας στη θλίψη την τοπική κοινωνία.

«Μαύρη μέρα» ξημέρωσε σήμερα για το χωριό Απόλλωνα της Ρόδου που θρηνεί για δύο δικούς του ανθρώπους, οι οποίοι έφυγαν άδικα και αναπάντεχα από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Η πληροφορία το βράδυ της Τετάρτης ότι αγνοείται ο 56χρονος Σάββας Χατζηνικολάου, ιδιαιτέρως αγαπητός στο χωριό και ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας προκάλεσε ανησυχία αλλά και άμεση κινητοποίηση των συγχωριανών του για τον εντοπισμό του.

Λίγο μετά από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, δηλώθηκε στο Α.Τ. Ιαλυσού η εξαφάνιση του 56χρονου Σάββα Χατζηνικολάου του Βασιλείου κατοίκου Απολλώνων, από τον αδελφό του.



Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αδελφός του στους αστυνομικούς, ο 56χρονος ο οποίος εργάζεται στον αερολιμένα Ρόδου ως υπάλληλος SECURITY, δεν παρουσιάσθηκε χθες Τετάρτη 19 Απριλίου στην εργασία του ως όφειλε στις 20:00. Οι συνάδελφοί του που ανησύχησαν καθότι ο 56χρονος ήταν πάντα τυπικός στην ώρα προσέλευσής του στην εργασία του, τον καλούσαν επιμόνως ωστόσο παρότι το κινητό του τηλέφωνο χτυπούσε κανονικά, ο συνάδελφός τους δεν απάντησε ποτέ.

Το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν προκάλεσε την έντονη ανησυχία τους γι΄αυτό και ενημέρωσαν αμέσως συγγενικά του πρόσωπα. Στις 21:30 της Τετάρτης, ο αδελφός του -ο οποίος δήλωσε και την εξαφάνισή του- μετέβη στο σπίτι του 56χρονου στ΄Απόλλωνα όπου διέμενε μόνος του και διαπίστωσε ότι έλειπε και ο ίδιος και το αυτοκίνητό του. Επίσης διαπίστωσε ότι τα ρούχα εργασίας του ήταν στο σπίτι όπως επίσης και η κάρτα εργασίας του γεγονός που οδήγησε στο συμπέρασμα ότι δεν είχε ξεκινήσει το δρομολόγιο για να μεταβεί προς το αεροδρόμιο και κάτι άλλο είχε συμβεί ενωρίτερα.

Οι έρευνες για την αναζήτηση του 56χρονου ξεκίνησαν από τους συγχωριανούς του ήδη χθες από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η εξαφάνισή του. Στην επιχείρηση πήραν μέρος δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου με επικεφαλής τον διοικητή Νικήτα Βενιό, μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών Σαλάκου με επικεφαλής τον πρόεδρο Παναγιώτη Εγγλέζο, συγγενείς του εξαφανισθέντος και κάτοικοι των Απολλώνων.

Δυστυχώς σήμερα, λίγο μετά τις 12:30, ο 56χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, στην περιοχή “Στεφανές” μέσα σε ποταμιά. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο άτυχος Σάββας Χατζηνικολάου επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του μέσα από την ποταμιά, το οποίο βρέθηκε “κολλημένο” στο σημείο, και πιθανότατα να υπέστη ανακοπή ωστόσο για τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Ο εκλιπών δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα στην υγεία του, κατά δήλωση του αδελφού του.

Η είδηση του θανάτου του Σάββα Χατζηνικολάου έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία στ’ Απόλλωνα βυθίζοντας στο πένθος το χωριό και όλη τη Ρόδο καθώς ήταν ιδιαιτέρως αγαπητός και ενεργός πολίτης με σημαντική εθελοντική δράση και προσφορά στον χώρο του αθλητισμού. Ο 56χρονος ήταν γνωστός και για τη διοργάνωση του Ημιμαραθωνίου Απολλώνων, στη μνήμη του αδελφού του Τσαμπίκου Χατζηνικολάου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε νεαρή ηλικία. Ο 14ος Ημιμαραθώνιος Απολλώνων διεξήχθη στις 5 Μαρτίου 2023, υπό την αιγίδα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου με διοργανωτή και φέτος τον άτυχο 56χρονο.

Άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του



Λίγο πριν τον εντοπισμό της σορού του 56χρονου Σάββα Χατζηνικολάου, εντοπίστηκε νεκρός σήμερα στο χωράφι του σε αγροτική περιοχή των Απολλώνων ένας ηλικιωμένος, επίσης κάτοικος του χωριού. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε, καταπλακωμένος από το τρακτέρ του μέσα στο χωράφι του όπου είχε μεταβεί για να εκτελέσει αγροτικές εργασίες. Μάλιστα, τον άτυχο αγρότη είχαν συναντήσει πρωινές ώρες στο χωράφι του να οργώνει, στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό του 56χρονου, οι άνδρες της ΠΥΡ. Η είδηση του θανάτου και του 56χρονου και οι τραγικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του, σόκαρε τους κατοίκους του χωριού που έχασαν δύο εκλεκτά μέλη τους μέσα σε λίγες ώρες.

Πηγή: dimokratiki.gr

