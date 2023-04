Κορινθία

Κορινθία: βεβήλωσαν δεκάδες τάφους στο κοιμητήριο (εικόνες)

Δεκάδες τάφους βεβήλωσαν άγνωστοι στο κοιμητήριο Εξαμιλίων στην Κορινθία.

Δεκάδες τάφοι βεβηλώθηκαν, από αγνώστους, στο κοιμητήριο Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με συγγενείς νεκρών, που επισκέφθηκαν σήμερα (20/04), το νεκροταφείο της περιοχής.

Οι ίδιοι, αντίκρισαν, δεκάδες τάφους στο Κοιμητήριο Εξαμιλίων, όπου είχαν υποστεί μεγάλες ζημιές και κάλεσαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κορίνθου, για να ενημερώσουν για το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα 12 ατόμων εισήλθε μετά τις 6 το απόγευμα στο νεκροταφείο και με βαριοπούλες έσπασαν περισσότερους από 40 τάφους.

Στο σημείο αυτή την ώρα, βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη, όπου διεξάγει έρευνα για το συμβάν.

