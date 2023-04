Λέσβος

Μυτιλήνη: Στον Εισαγγελέα η γυναίκα που έβαλε φωτιά στον σύζυγο της (εικόνες)

Ο σύζυγος της νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής η 48χρονη δράστιδα της επίθεσης με εύφλεκτο υγρό στο σύζυγο της.

Να σημειωθεί ότι η γυναίκα παραπέμπεται στη δικαιοσύνη με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας.Το θύμα της επίθεσης νοσηλεύεται διασωληνωμένος με πολύ σοβαρά εγκαύματα (45%) πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού σε λαιμό, θώρακα, πλάτη και πόδια και έχει μεταφερθεί χτες Πέμπτη το βράδυ αεροπορικώς στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Ο επιχειρηματίας, αρχικά, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου εισήχθη στη ΜΕΘ, ωστόσο κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη. Η διασωλήνωσή του έγινε άμεσα, καθώς φέρει μεγάλο εύρος εγκαυμάτων πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού σε λαιμό, θώρακα, πλάτη και πόδια, ενώ δυσκολευόταν να αναπνεύσει.

Η μοίρα είχε χτυπήσει άσχημα την οικογένεια όταν έχασε σε διαφορετικούς χρόνους τα δύο από τα τρία παιδιά της.

Το ένα από τα παιδιά της οικογένειας πνίγηκε στη θάλασσα και το άλλο σκοτώθηκε σε τροχαίο με μηχανή. Σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα εμφάνιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα εξαιτίας της απώλειας των παιδιών της μην μπορώντας να διαχειριστεί τον θάνατό τους.

Όπως λένε γείτονες εξαιτίας των προβλημάτων αυτών, ξεσπούσε συχνά πάνω στον άνδρα της και τον κακομεταχειριζόταν.

Ωσπου έριξε εύφλεκτο υλικό στον επιχειρηματία τον περιέλουσε και του έβαλε φωτιά.

