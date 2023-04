Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα - Ένοικος στο νοσοκομείο

Άμεση ήταν η επέμβαση των πυροσεβστών και πληρώματος του ΕΚΑΒ που μετέφερε την γυναίκα στο νοσοκομείο. Πως ξεκίνησε η πυρκαγιά,

(εικόνα αρχείου)

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία γυναίκα μετά από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα όπου διαμένει, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε γύρω στις 12:30, σε ανώγειο διαμέρισμα στην περιοχή της Άνω Τούμπας, πιθανόν από μαγειρικό σκεύος.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.