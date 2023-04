Αχαΐα

Πάτρα: φωτιά σε διαμέρισμα - απομακρύνθηκε οικογένεια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς ακούγονταν εκρήξεις από το σημείο.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Πάτρας μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, από την οποία απεγκλωβίστηκε μια οικογένεια.

Πιο συγκεκριμένα, μεγάλη κινητοποίηση Πυροσβεστικής και Αστυνομίας, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, της Παρασκευής, στην οδό 12ου Συντάγματος, στα Σύνορα Πατρών, για μεγάλη φωτιά σε τριώροφη πολυκατοικία.

Στο σημείο ακούγονταν εκρήξεις ενώ η Αστυνομία απομάκρυνε προληπτικά και για λόγους ασφαλείας τον κόσμο που βρισκόταν κοντά στο σημείο, αλλά και από το φλεγόμενο κτίριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από γκαζάκι στον τρίτο όροφο και σύντομα επεκτάθηκε και στους υπόλοιπους. Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση καθώς κατάφεραν να απομακρύνουν γρήγορα οικογένεια που βρισκόταν μέσα στο κτίριο, ενώ η Αστυνομία απέκλεισε το σημείο και εκκένωσε την περιοχή. Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετείχε και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής.

Πρώτες βοήθειες παρασχέθηκαν σε άτομο με αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας της εισπνοής καπνού.

Μετά από μεγάλη μάχη οι πυροσβεστικής δυνάμεις έσβησαν τη φωτιά στα διαμερίσματα, με την καταστροφή ωστόσο στον τρίτο όροφο να είναι ολοκληρωτική.

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Αποζημιώσεις Hellenic Train: τα στοιχεία για την πορεία των αιτημάτων

Η Καλλιόπη Σπανού υπηρεσιακή Υπουργός Εσωτερικών

Γεωργούλης – Κορογιαννάκης: Πέντε έως δέκα χρόνια φυλάκιση για βιασμό στο Βέλγιο