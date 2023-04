Θεσσαλονίκη

Καλαμαριά: αστυνομικοί καταδίωξαν και “τσάκωσαν” επίδοξους διαρρήκτες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς οι αστυνομία κατάφερε να συλλάβει άμεσα τους δύο δράστες.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη, όταν αντιλήφθηκαν πως δύο αλλοδαποί επιχείρησαν να διαρρήξουν διαμέρισμα στην Καλαμαριά, εντός του οποίου μάλιστα εκείνη την ώρα βρισκόταν μια 15χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής (21/4), όταν δύο αλλοδαποί αποπειράθηκαν να διαρρήξουν διαμέρισμα τρίτου ορόφου, επί της οδού Τάκη Οικονομίδη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Στο εν λόγω διαμέρισμα την ώρα της επίδοξης διάρρηξης βρισκόταν μια 15χρονη, η οποία έντρομη ειδοποίησε τον πατέρα της και αυτός με τη σειρά του κάλεσε την αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι μετά από καταδίωξη συνέλαβαν τον έναν από τους δράστες πλησίον του διαμερίσματος, ενώ ο δεύτερος δράστης, ο οποίος είχε επιβιβαστεί σε ταξί, εντοπίστηκε σε απόσταση λίγων μέτρων και, επίσης, συνελήφθη.

Στη συνέχεια οι δράστες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Καλαμαριάς όπου βρέθηκε κλειδί αυτοκινήτου στην τσέπη του ενός εκ των συλληφθέντων, ενώ μετά από έλεγχο στην ευρύτερη περιοχή εντοπίστηκε όχημα που αντιστοιχούσε στο κλειδί.

Πηγή: GRTimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μυτιλήνη: προθεσμία να απολογηθεί η γυναίκα που έβαλε φωτιά στον σύζυγο της

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Συνελήφθη ο Μέγας Αρχιμανδρίτης για κλοπή ρολογιού (βίντεο)

Ερντογάν για Αγία Σοφία: από όταν την ανοίξαμε ως τζαμί είναι πάντα γεμάτη