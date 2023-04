Θεσσαλονίκη

Δολοφονία στη Χαλκηδόνα: συνελήφθη ο μητροκτόνος

Πού εντοπίστηκαν τα ίχνη του άνδρα που πυροβόλησε τη μητέρα του μέσα στο αυτοκίνητο.

Εντοπίστηκε στην περιοχή της Τούμπας ο 34χρονος άνδρας που φέρεται να δολοφόνησε τη μητέρα του, στη Χαλκηδόνα της Θεσσαλονίκης στις αρχές Απριλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα σε τυχαίο έλεγχο που πραγματοποιούσαν το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή.

Η ενημέρωση της Αστυνομίας αναφέρει:

"Πρωινές ώρες σήμερα εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή της Τούμπας, 34χρονος ημεδαπός ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί ως δράστης για την ανθρωποκτονία της μητέρας του, που έλαβε χώρα περί τις αρχές του τρέχοντος μήνα στη Χαλκηδόνα. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση".

Το στυγερό έγκλημα, αποκαλύφθηκε στις 4 Απριλίου, όταν κάτοικοι της περιοχής, εντόπισαν την 71χρονη γυναίκα μέσα σε μια λίμνη αίματος, στη θέση του συνοδηγού σε αυτοκίνητο, σε αγροτική περιοχή της Χαλκηδόνας.

Την ίδια ημέρα, η ΕΛ.ΑΣ. γνωστοποίησε πως για το έγκλημα ταυτοποιήθηκε ως δράστης ο 34χρονος γιος της άτυχης γυναίκας και από τότε ήταν σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του.

Στο σπίτι του 34χρονου βρέθηκε ένα ιδιόχειρο σημείωμα κατά τη διάρκεια των ερευνών με το οποίο φέρεται να ομολογεί την πράξη του, ενώ έκανε λόγο για ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η μητέρα του.

Στο ίδιο σπίτι βρέθηκε, επίσης, ένα κυνηγετικό όπλο και ερευνάται εάν σχετίζεται με τη δολοφονία.

Όλο αυτό το διάστημα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές φαίνεται πως περιπλανιόταν σε διάφορες περιοχές αποφεύγοντας τη σύλληψή του.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις δικαστικές αρχές της Θεσσαλονίκης ενώπιον των οποίων καλείται να απολογηθεί.

