Χαλκηδόνα: Ο μητροκτόνος ταξίδεψε 60 χιλιόμετρα με την σορό στο αυτοκίνητο

Νέα στοιχεία προκύπτουν σχετικά με τον τόπο της δολοφονιας της 71χρονης γυναίκας από τον γιο της.

Στον Κορινό Πιερίας φέρεται να τελέστηκε το έγκλημα με θύμα την 71 ετών γυναίκα από τη Χαλκηδόνα και δράστη τον 34χρονο γιο της, ο οποίος συνελήφθη το πρωί σε περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Στη συνέχεια οδήγησε 61 χιλιόμετρα από επαρχιακό δρόμο προκειμένου να αποφύγει τα διόδια.

Ο άνδρας, εντοπίστηκε χθες στην περιοχή της Τούμπας από αστυνομικούς του τοπικού Τμήματος καθώς το κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση για ύποπτο άτομο το κινούνταν στην περιοχή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο κατηγορούμενος, αφού σκότωσε τη μητέρα του, φέρεται να τη μετέφερε με αυτοκίνητο στη Χαλκηδόνα, έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου την εγκατέλειψε κοντά στα νεκροταφεία της περιοχής.

Από τα ιατροδικαστικά ευρήματα προέκυψε ότι η ηλικιωμένη έφερε τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο, με τον δράστη να την πυροβολεί εξ επαφής.

Η σορός της γυναίκας είχε εντοπιστεί το πρωί της 4ης Απριλίου 2023, οπότε ξεκίνησαν οι έρευνες της Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν όλα τα στοιχεία του εγκλήματος και αναζητούσαν τα ίχνη του 34χρονου.

Επί έναν μήνα ο κατηγορούμενος μητροκτόνος φαίνεται να περιπλανιόταν σε διάφορες περιοχές. Το πρωί κάτοικοι της Τούμπας ειδοποίησαν την αστυνομία για περιφερόμενο άνδρα, η παρουσία του οποίου ήταν άγνωστη στη γειτονιά τους και τον έκριναν ύποπτο. Σε αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε πως ήταν ο μητροκτόνος και συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα οδηγηθεί για να απολογηθεί στα δικαστήρια της Κατερίνης, επειδή το έγκλημα τελέστηκε στην περιοχή της Πιερίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έχει πει λέξη στους αστυνομικούς.

