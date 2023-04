Μεσσηνία

Καλαμάτα: ανήλικοι ξυλοκόπησαν 35χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι φωνές των γειτόνων, έκαναν τους ανήλικους να τραπούν σε φυγή.

Σοβαρό περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού συνέβη στις 06:30 το πρωί έξω από την Εθνική Τράπεζα, στον πεζόδρομο της Αριστομένους στην Καλαμάτα, με περίπου 15 ανηλίκους να ξυλοκοπούν στη μέση του δρόμου έναν 35χρονο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι νεαροί άρχισαν να παρενοχλούν τον 35χρονο που έφευγε από νυχτερινό μαγαζί της περιοχής, και η κατάσταση ξέφυγε όταν άρχισαν να τον χτυπούν.

Ευτυχώς, κάτοικος σε παρακείμενο σπίτι άκουσε τις φωνές του 35χρονου για βοήθεια και παρενέβη, λέγοντας οτι θα καλέσει την Αστυνομία, και τότε ήταν που η ομάδα των νεαρών τράπηκαν σε φυγή. Η Αστυνομία που έφτασε στο σημείο, πήρε καταθέσεις από το θύμα και από μάρτυρες του περιστατικού ξυλοδαρμού, και βρίσκεται στην αναζήτηση των ανηλίκων, μέσα και από βιντεοληπτικό υλικό από παρακείμενα καταστήματα, προκειμένου αυτοί να ταυτοποιηθούν.

Ο 35χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας για προληπτικούς λόγους και για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, αφού είναι χτυπημένος στο πρόσωπο. Προβληματισμό πάντως προκαλεί η αυξανόμενη επιθετικότητα εφήβων, με αποκορύφωμα το σοβαρό περιστατικό τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης.

Πηγή: messinialive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αθήνα

Χαλκηδόνα: Ο μητροκτόνος ταξίδεψε 60 χιλιόμετρα με την σορό στο αυτοκίνητο

Βόλος: στη φυλακή άνδρας που βρέθηκε για 7η φορά να οδηγεί μεθυσμένος