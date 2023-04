Φθιώτιδα

Λαμία: Παρασύρθηκε από το τρακτέρ του και τραυματίστηκε

Ο άτυχος 65χρονος άνδρας παρασύρθηκε από το ίδιο του το τρακτέρ…Πώς συνέβη το περιστατικό.



Στα επείγοντα του γενικού νοσοκομείου Λαμίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας αγρότης.

Ο 65χρονος αγρότης είχε πάει στα χωράφια του έξω από τη Λαμία για κάποιες εργασίες, αλλά κάτω από άγνωστες συνθήκες παρασύρθηκε από το τρακτέρ του και τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο γενικό νοσοκομείο Λαμίας όπου και νοσηλεύεται.

Τις ακριβείς συνθήκες αυτού του… σπάνιου ατυχήματος διερευνά το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

πηγή: lamiareport.gr

