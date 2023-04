Κοινωνία

Μετρό Θεσσαλονίκης: Βίντεο από την διαδρομή “Αγία Σοφία - Πλατεία Δημοκρατίας”

Το μετρό της Θεσσαλονίκης αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές του 2024, ενώ εδώ και καιρό γίνονται δοκιμαστικές διαδρομές.

Μια πρώτη εικόνα από το συρμό του Μετρό Θεσσαλονίκης και την διαδρομή από τον σταθμό Αγίας Σοφίας έως και τον σταθμό Πλατεία Δημοκρατίας δίνει στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό Α.Ε. Νίκος Ταχιάος.

Σε βίντεο που ανήρτησε από την υπόγεια σήραγγα εξηγεί πως «μέχρι το τέλος του χρόνου και μάλλον νωρίτερα, η βασική γραμμή θα είναι πλήρης. Για λόγους που θα εξηγήσω σε άλλη ανάρτηση, η εμπορική λειτουργία τοποθετείται λίγο αργότερα, στις αρχές της επομένης χρονιάς».





Την Παρασκευή άρχισε η επανατοποθέτηση των πρώτων αρχαιοτήτων στο πρώτο υπόγειο του Σταθμού Βενιζέλου του μετρό της Θεσσαλονίκης.

