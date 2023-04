Πιερία

Πλαταμώνας: Φονική πρόσκρουση λεωφορείου σε δύο αυτοκίνητα στην ΛΕΑ (εικόνες)

Υπέκυψε ο ένας από τους επιβάτες που είχαν τραυματιστεί από την σφοδρή πρόσκρουση του διώροφου λεωφορείου στα δύο ΙΧ.

Φονική ήταν η σφοδρή πρόσκρουση λεωφορείου του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης πάνω σε δύο αυτοκίνητα, που ήταν στην ΛΕΑ, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Πλαταμώνα.

Στην έξοδο της σήραγγας του Πλαταμώνα, το διώροφο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη, έπεσε πάνω σε δύο ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, τα οποία ήταν σταθμευμένα στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης

Από την σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν έξι επιβάτες των δύο ΙΧ αυτοκινήτων.

Οι τρεις μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Κατερίνης και οι άλλοι τρεις στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας.

Οι δύο από τους τραυματίες ήταν σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση και δυστυχώς, όπως μετέδωσε ο Βαγγέλης Κοκολάκος στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1, ο ένας εξ αυτών υπέκυψε στα τραύματα του.

Λόγω του τροχαίου δυστυχήματος, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε μήκος 8 χιλιομέτρων της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Πλαταμώνα.

