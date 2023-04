Ηράκλειο

Ηράκλειο - τροχαίο: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 22χρονου Γιάννη (εικόνα)

Ο 22χρονος Γιάννης οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην επαρχιακή οδό Μοιρών – Τυμπακίου, όταν έχασε τον έλεγχο του και προσέκρουσε σε στύλο της ΔΕΗ.

Φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου λίγο μετά τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου όπου έφτασε η σορός του άτυχου νέου στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στις Μοίρες κατέκλυσαν την εκκλησία για να απευθύνουν το ύστατο χαίρε στον 22χρονο.

Αμέσως μετά σε κλίμα βαθιάς οδύνης ξεκίνησε η κηδεία του ενώ στη συνέχεια έγινε η ταφή του στο νεκροταφείο της περιοχής.

Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου όταν ο 22χρονος Γιάννης οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην επαρχιακή οδό Μοιρών – Τυμπακίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ύψος της Μονής Καλυβιανής ο 22χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και ξέφυγε της πορείας του με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε στύλο της ΔΕΗ.

Μάλιστα, ο άτυχος Γιάννης εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια ενώ χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει.

Δυστυχώς, μόλις ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού διαπιστώθηκε πως ο 22χρονος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

