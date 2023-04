Ηράκλειο

Ηράκλειο: Φωτιά σε αυτοκίνητο προκάλεσε ζημιές και σε σπίτι

Συναγερμός προκλήθηκε απο τις φλόγες στο αυτοκίνητο, που προκάλεσαν ζημιές και στο σπίτι.

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής σε γειτονιά του Ηρακλείου εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε αρχικά σε ένα αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε προκαλώντας ζημιές μέχρι και σε σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν στις 6.30 περίπου το πρωί όταν στις… φλόγες τυλίχθηκε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην περιοχή του Πόρου.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις καθώς δίπλα από το όχημα βρισκόταν ένα δέντρο. Το αποτέλεσμα ήταν η πυρκαγιά να επεκταθεί σε δίκυκλο που βρισκόταν δίπλα από το αυτοκίνητο, στο δέντρο αλλά και σε σπίτι.

Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική που έσπευσε με δύο οχήματα και τέσσερις πυροσβέστες. Μέσα σε λίγη ώρα κατάφερε και έσβησε πλήρως την φωτιά η οποία όμως είχε προκαλέσει ζημιές τόσο στα οχήματα όσο στο δέντρο και το σπίτι.

Το Ανακριτικό Τμήμα της πυροσβεστικής ερευνά τα αίτια της φωτιάς.

