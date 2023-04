Λάρισα

Λάρισα: Έκρηξη στο μαγαζί πρώην διαιτητή (εικόνες)

Ο δυνατός θόρυβος που προκλήθηκε αναστάτωσε τους Λαρισαίους και αμέσως ειδοποίησαν Πυροσβεστική και Αστυνομία που έσπευσαν στο σημείο.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε κατάστημα εντός του εμπορικού κέντρου Gaea Lifestyle Center, στη Λάρισα, σε κατάστημα με ρούχα που διατηρεί ο υπεύθυνος διαιτησίας της ΕΟΚ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έκρηξη ήταν αποτέλεσμα αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών που τοποθετήθηκαν στο σημείο.

Ο δυνατός θόρυβος που προκλήθηκε αναστάτωσε τους Λαρισαίους που διαμένουν στη συνοικία της Φιλιππούπολης, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα Πυροσβεστική και Αστυνομία που έσπευσαν στο σημείο.

Η περιοχή αποκλείστηκε από την Αστυνομία, ενώ έσπευσαν άμεσα πυροτεχνουργοί, αλλά και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές, με την Αστυνομία να διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

πηγή εικόνας; onlarissa.gr

