Εύβοια

Τροχαίο - Ερέτρια: Ένα αυτοκίνητο τούμπαρε, άλλο βρέθηκε στην παραλία (εικόνες)

Τόσο σφοδρή ήταν η σύγκρουση των δύο οχημάτων, ώστε το ένα ανατράπηκε, ενώ το άλλο εκσφενδονίστηκε στην παραλία.

Τροχαίο ατύχημα έγινε στην Ερέτρια τα ξημερώματα της Κυριακής 23 Απριλίου 2023.

Συγκεκριμένα το τροχαίο ατύχημα έγινε στο Θέαλο στις 6.45 το πρωί μεταξύ δύο οχημάτων που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας, από Χαλκίδα προς Ερέτρια, ευτυχώς χωρίς σοβαρό τραυματισμό.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν σφοδρή.

To ένα ΙΧ αναποδογύρισε χωρίς ευτυχώς να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το ένα από τα δύο αυτοκίνητα επιχείρησε να κάνει προσπέραση η οποία δυστυχώς ήταν κακή.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η πυροσβεστική υπηρεσία και εθελοντές που παρείχαν βοήθεια στους επιβάτες των οχημάτων.

