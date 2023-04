Χανιά

Χανιά: Φωτιά σε αυτοκίνητο εν κινήσει (βίντεο)

Άγιο είχαν οι επιβαίνοντες αυτοκινήτου στην Κίσαμο.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα όχημα το οποίο κινείτο στην περιοχή του Κορφαλώνα πήρε φωτιά εν κινήσει.

Ωστόσο οι επιβάτες του οχήματος (δύο συνολικά) βγήκαν, ευτυχώς, σώοι και αβλαβείς.

Η Π.Υ. Κισάμου έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς (με δύο οχήματα), ενώ δεν χρειάστηκε να προβεί σε απεγκλωβισμό επιβάτη.

Πηγή: flashnews.gr

