Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Υποψήφια βουλευτής έπεσε θύμα διάρρηξης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σπίτι υποψήφιας βουλευτή μπήκαν διαρρήκτες στην Άνω Πόλη. Τι δήλωσε η ίδια.

Θύμα διάρρηξης έπεσε υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ελένη Χριστιά, στην Άνω Πόλη στη Θεσσαλονίκη.

Το θύμα της διάρρηξης είναι η υποψήφια βουλευτής στην Ά Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Ελένη Χριστιά, η οποία μιλώντας στο GRTimes, αναφέρει πως της έκανε τρομερή εντύπωση, το γεγονός ότι ο δράστης ή οι δράστες, δεν πήραν πολλά από τα αντικείμενα που συνήθως παίρνουν σε περιπτώσεις διαρρήξεων, αλλά έψαξαν πάρα πολύ, τους φακέλους με τα έγγραφα της.

«Μου έκανε εντύπωση που δεν άνοιξαν ντουλάπια στην κουζίνα. Έχουν βγάλει όλους τους φακέλους με τα χαρτιά μου, ότι είχα στις ντουλάπες με έγγραφα. Θα μπορούσαν να πάρουν το laptop μου και δεν το πήραν. Θα μπορούσαν να πάρουν μια φωτογραφική μηχανή και δεν την πήραν, παρά το γεγονός ότι ήταν πάρα πολύ εύκολο να το κάνουν. Δεν πήραν και τίποτα από τα μπιζού μου που ήταν ασημένια. Μου έκανε τρομερή εντύπωση για το τι δεν πήραν, ενώ θα μπορούσαν» λέει χαρακτηριστικά.

Όπως επισημαίνει η κ. Χριστιά, αντιλήφθηκε τη διάρρηξη σήμερα, τις πρώτες μεσημεριανές ώρες, όταν επέστρεψε στο σπίτι της, καθώς από χθες έλλειπε στο Ρετζίκι και ήταν στο σπίτι της κόρης της.

Εκτιμά πως η διάρρηξη πρέπει να έγινε το διάστημα από το χθες το πρωί έως το απόγευμα, λέγοντας μάλιστα πως στην είσοδο της πολυκατοικίας, στο κουδούνι της και μόνο σε αυτό, αν και δεν γράφει το δικό της επίθετο, το σημείο έχει μια γραμμή μαύρη και φαίνεται σαν μαρκαρισμένο.

Η ίδια ρώτησε τους υπόλοιπους ενοίκους της πολυκατοικίας και τα γειτονικά διαμερίσματα, μήπως τυχόν είδαν κάτι το ύποπτο, αλλά από όσα της είπαν, κανείς δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό.

Επίσης, το διαμέρισμα της είναι στον 2ο όροφο της πολυκατοικίας, χωρίς να έχει υπάρξει απόπειρα διάρρηξης, ούτε στον 1ο, ούτε στον 3ο όροφο, ένδειξη που δείχνει πως είχε στοχοποιηθεί μόνο το σπίτι της, με την υποψήφια βουλευτή να αναφέρει πως όλοι γνωρίζουν ότι δεν είναι πλούσια και δεν κρύβει τίποτα.

Μάλλον ενοχλούν οι αλήθειες που λέω – Δεν αποκλείω απόπειρα εκφοβισμού

Προσπαθώντας να συμμαζέψει τον χαμό που βρήκε στο σπίτι της, ακόμα προσπαθεί να καταλάβει τι έγινε και μέχρι στιγμής δεν έχει βρει κάτι να λείπει, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως πολύ ύποπτο και διερωτώμενη αν ήταν προσπάθεια εκφοβισμού.

«Δεν αποκλείω τίποτα και μου κάνει μεγάλη εντύπωση που κατέβασαν όλα τα έγγραφα μου. Εργάζομαι στον ΟΚΑΝΑ και είμαι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει κάποια άλλη δραστηριότητα. Είναι πολύ περίεργη αυτή η διάρρηξη. Μπορεί να είναι για εκφοβισμό; Δεν ξέρω ακόμα. Πάντως, επειδή λέω πολλές αλήθειες και σε άρθρα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μάλλον κάποιοι ενοχλούνται πολύ. Αυτό πιστεύω εγώ» δήλωσε η Ελένη Χριστιά.

Πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καλαμάτα: αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζό που πήγαινε στο νοσοκομείο

Γερμανία: Οι απεργίες διαρκείας έφεραν... αυξήσεις μισθών

Μετρό Θεσσαλονίκης: Βίντεο από την διαδρομή “Αγία Σοφία - Πλατεία Δημοκρατίας”