Πλαταμώνας - δυστύχημα: διασωληνωμένοι μετά το χειρουργείο οι δύο τραυματίες

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται δύο από τους τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος με το ΚΤΕΛ που συγκρούστηκε με δύο αυτοκίνητα στη ΛΕΑ.

Σε χειρουργική επέμβαση υπεβλήθησαν δύο τραυματίες μετά το τροχαίο δυστύχημα στον Πλαταμώνα Πιερίας με λεωφορείο του ΚΤΕΛ και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Ο συγκεκριμένοι δύο τραυματίες ηλικίας 23 και 28 ετών νοσηλεύονται στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Λόγω κρανιοεγκεφαλικων κακώσεων και οι δύο υποβλήθηκαν σε νευροχειρουργικες επεμβάσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 23χρονος είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, καθώς λόγω τραυματισμών υποβλήθηκε ταυτόχρονα και σε ορθοπαιδική επέμβαση.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, τα πρώτα 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία της υγείας και των δυο.

Από το δυστύχημα, τραυματίστηκε ακόμη ένας 19χρονος ο οποίος επέβαινε στο ίδιο όχημα με τον συνομήλικό του που βρήκε τραγικό θάνατο και είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Υπεβλήθη σε χειρουργείο στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας και νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικές Θεραπείας στο νοσοκομείο Ιασώ στη Λάρισα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι υπόλοιποι τρεις τραυματίες 44, 42 κι 8 ετών που επέβαιναν στο δεύτερο Ι.Χ. είναι τραυματισμένοι ελαφρά και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Λάρισας.

