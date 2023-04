Αχαΐα

Τροχαίο – Ακράτα: “Βουτιά” αυτοκινήτου σε γκρεμό 70 μέτρων

Μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρση του οδηγού από τον γκρεμό βάθους 70 μέτρων.

Σε γκρεμό 70 μέτρων, στην Ακράτα, έπεσε ηλικιωμένος οδηγός με το αυτοκίνητό του, το μεσημέρι της Κυριακής.

Το τροχαίο σημειώθηκε μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Κυριακής, στην επαρχιακή οδό Καλαμιάς-Ακράτας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, ύστερα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε για να ανασυρθεί από το σημείο της πτώσης.

Πληροφορίες αναφέρουν πως, το όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό 70 μέτρων, ενώ οι Αρχές ερευνούν τα αίτια που προκάλεσαν το τραγικό περιστατικό.

