Καβάλα: επιχείρηση διάσωσης για ζευγάρι περιπατητών

Το ζευγάρι, έχασε τον προσανατολισμό του και στήθηκε επιχείρηση για την μεταφορά τους σε ασφαλές σημειο.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για ζευγάρι που έχασε τον προσανατολισμό του, το απόγευμα της Κυριακής, στη δασική περιοχή Νικήσιανης Καβάλας, πλησίον Μονής Παναγίας Εικοσιφοίνισσας.

Οι δύο περιπατητές, έχασαν τον προσανατολισμό τους και κάλεσαν τις Αρχές. Μετά από επιχείρηση πυροσβεστών και εθελοντών, τα δύο άτομα εντοπίστηκαν καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Στην επιχείρηση διάσωσης του ζευγαριού, συνέδραμαν 4 πυροσβέστες με ένα όχημα καθώς και εθελοντές.

