Ηράκλειο

Κρήτη: Σύλληψη άνδρα που τραβούσε από τα μαλλιά την σύντροφο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες για τα περιστατικά ενδοικογενειακής βίας. Τι κατάθεσε η γυναίκα, οδηγώντας στην σύλληψη του συντρόφου της.

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε την Κυριακή στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε μια 31χρονη γυναίκα, ο σύντροφός της, 32 ετών, την εξύβρισε και την τράβηξε από τα μαλλιά.

Τρομοκρατημένη η ίδια κάλεσε τις αρχές και αστυνομικοί συνέλαβαν τον 32χρονο.

Υπενθυμίζεται πως την ίδια ημέρα ημέρα σημειώθηκε και το σοκαριστικό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, με έναν άνδρα να τραβάει μαχαίρι και να απειλεί τη σύζυγο και την ανήλικη κόρη του, τραυματίζοντας μάλιστα την γυναίκα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΦ - Εμβόλια κατά του κορονοϊού: Αναφορές για 69 θανάτους στην Ελλάδα

Μπακς: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιστρέφει

Θεσσαλονίκη: άνδρας διέρρηξε κτηνοτροφική μονάδα και έκλεψε αρνιά