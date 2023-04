Πρέβεζα

Ενδοοικογενειακή βία: Επιχείρησε να ρίξει τη γυναίκα και το μωρό του σε χαράδρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία γυναίκα με το μωρό της στα χέρια του εν διαστάσει συζύγου της και πατέρα του παιδιού.

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθη σήμερα το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας ,ένας 41χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αρπαγή και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του.

Χθες το βράδυ στα Ιωάννινα, ο δράστης επιβίβασε στο αυτοκίνητό του την 36χρονη σύζυγό του και το περίπου δύο ετών παιδάκι τους και παρά τη θέλησή της και την αρχική συμφωνία τους, κατευθύνθηκε σε περιοχή της Πρέβεζας. Η γυναίκα κάλεσε την αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό.

Στην συνέχεια ο 41χρονος επιχείρησε να ρίξει το αυτοκίνητο σε χαράδρα, γεγονός το οποίο απεφεύχθη καθώς, λόγω της πυκνής βλάστησης, το όχημα ακινητοποιήθηκε.

Σήμερα το πρωί οι γονείς και το παιδάκι,εντοπίσθηκαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Σταθμού Θεσπρωτικού να κινούνται σε περιοχή της Πρέβεζας και μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας για την προανακριτική διαδικασία.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πρέβεζας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνική Λύση - Μυλωνάκης: Ο Βελόπουλος είναι απατεώνας, να γίνει έλεγχος στο κόμμα (βίντεο)

Ασέλγεια σε 4χρονο: Καταπέλτης ο εισαγγελέας για τον ποδοσφαιριστή

ΑΑΔΕ - Φορολογικές δηλώσεις: Επιστροφή φόρου χωρίς συμψηφισμό ΕΝΦΙΑ