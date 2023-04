Θεσσαλονίκη

Revenge porn: Καταδίκη για αποστολή πορνογραφικού υλικού στα παιδιά της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υλικό από προσωπικές στιγμές που είχε μαζί του μία γυναίκα έστειλε ένας άνδρας στα παιδιά της και στους φίλους τους.

Στη φυλακή για υπόθεση «εκδικητικής πορνογραφίας» οδηγείται άνδρας, μετά την καταδίκη του από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε κάθειρξη 6 ετών και 3 μηνών.

Θύμα του, σύμφωνα με τη δικογραφία, υπήρξε γυναίκα, η οποία διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση μαζί του. Όταν ο κατηγορούμενος διαπίστωσε ότι εξακολουθεί να διατηρεί επαφές με τον σύζυγό της, έστειλε -μέσω δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης- υλικό από προσωπικές τους στιγμές στα ανήλικα παιδιά της. Το υλικό αυτό φέρεται να κατέληξε και σε φίλους των παιδιών, ενώ αργότερα «ανέβηκε» και σε ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε το 2016 σε περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, με τον κατηγορούμενο να παραπέμπεται σε δίκη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων σε βαθμό κακουργήματος και εκβίαση, επειδή ζητούσε να του επιτρέψει χρηματικό ποσό 200 ευρώ.

«Δεν ξέρω γιατί βρίσκομαι στο εδώλιο του δικαστηρίου» είπε ο κατηγορούμενος, ηλικίας 45-50 ετών, αποδίδοντας την ενέργειά του στη μέθη. Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, οι δικαστές τον έκριναν ένοχο και για τις δύο παραπάνω πράξεις και αποφάσισαν η έφεση να μην έχουν αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής. Κατά συνέπεια οδηγήθηκε στη φυλακή.

Ειδήσεις σήμερα:

Ασέλγεια σε 4χρονο: Καταπέλτης ο εισαγγελέας για τον ποδοσφαιριστή

Ναρκωτικά: “Χρυσή μπάζα” διακινητή - Επεισοδιακή η σύλληψη του (εικόνες)

ΑΑΔΕ - Φορολογικές δηλώσεις: Επιστροφή φόρου χωρίς συμψηφισμό ΕΝΦΙΑ