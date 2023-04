Ηράκλειο

Ηράκλειο: Πατέρας έβγαλε μαχαίρι και απείλησε διευθύντρια σχολείου μέσα στο γραφείο της

Το παράλογο αίτημα του 30χρονου Ρομά που τελικά συνελήφθη από την Αστυνομία και η απάντηση της διευθύντριας του σχολείου.

Την εγγραφή των παιδιών του άμεσα, απαιτούσε από Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου στο Ηράκλειο ένας 30χρονος Ρομά, ο οποίος δεν δίστασε να βγάλει μαχαίρι και να απειλήσει τη γυναίκα.

Το πρωτοφανές περιστατικό έγινε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, στο γραφείο της Διευθύντριας, η οποία μάταια προσπαθούσε να δώσει στον νεαρό πατέρα να καταλάβει ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για την εγγραφή του παιδιού του στο Δημοτικό Σχολείο και θα πρέπει αυτή την διαδικασία να ακολουθήσει και ο ίδιος.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, όταν η γυναίκα κατάφερε να πείσει τον 30χρονο ότι δεν μπορεί να εγγράψει άμεσα το παιδί του, τότε εκείνος της ζήτησε να "γράψει τουλάχιστον το μικρότερο στο... νηπιαγωγείο"!

Η Διευθύντρια προσπάθησε εκ νέου να του εξηγήσει ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει, καθώς το σχολείο στο οποίο βρίσκονταν είναι δημοτικό, τότε ο πατέρας βγήκε εκτός εαυτού και την απείλησε με ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι που είχε μαζί του.

Όπως ήταν φυσικό, στο σχολείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ενημερώθηκε η αστυνομία, που συνέλαβε τον 30χρονο πριν προλάβει να απομακρυνθεί!

