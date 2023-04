Μαγνησία

Βόλος: 14χρονη πέθανε από ηλεκτροπληξία στην μπανιέρα

Σοκ προκαλούν τα αίτια του θανάτου της ανήλικης, που είχε περάσει μήνες «φυτό» στο νοσοκομείο.

Η 14χρονη «ωραία Ελένη» πέθανε από ηλεκτροπληξία και η αιτία θανάτου επιβεβαιώθηκε 9 μήνες μετά τον θάνατό της. Το σπίτι του παππού της όπου έμενε στο Αλιβέρι, της Νέας Ιωνίας είναι έτσι κι αλλιώς «ατομική βόμβα» για όποιον ζει μέσα σε αυτό.

Για τον θάνατο του κοριτσιού που συγκλόνισε το πανελλήνιο , έκλεισε η προκαταρκτική εξέταση που είχε διατάξει η Εισαγγελέας Ανηλίκων και το ιατροδικαστικό πόρισμα καθώς και όλες οι έρευνες από πραγματογνώμονες , που είχε επιστρατεύσει η Εισαγγελία, «δείχνουν» ηλεκτροπληξία. Η έρευνα θα συνεχιστεί στο επίπεδο της διερεύνησης των ευθυνών που έχει ο κάτοχος του σπιτιού και θα ακολουθήσει η άσκηση διώξεων.

Η Ελένη έπαθε ανακοπή τον Ιανουάριο του 2022 μέσα στο μπάνιο του σπιτιού της και έμεινε έξι μήνες «φυτό» στο Ιπποκράτειο.

Στο σπίτι που έμενε η Ελένη, στον τσιγγάνικο οικισμό του Αλιβερίου στη Νέα Ιωνία, έγινε αυτοψία στον χώρο του μπάνιου , αλλά και σε όλο το σπίτι και κατατέθηκε πραγματογνωμοσύνη από ηλεκτρολόγο μηχανικό , που επέλεξε η Αστυνομία. Ο μηχανικός έλυσε με το πόρισμα του τις απορίες- ακόμα και για το εάν μπορεί να πάθει κανείς, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες ηλεκτροπληξία – χωρίς να φέρει εγκαυματικά στοιχεία και σημάδια που να πιστοποιούν ότι χτυπήθηκε από ρεύμα.

Πιστοποιεί η ιατροδικαστική έκθεση

Η εισαγγελέας μετά τον θάνατο της Ελένης, τον Ιούλιο του 2022, έθεσε τον “οδικό χάρτη της έρευνας και όλα τα στοιχεία τέθηκαν υπόψιν του ιατροδικαστή.

Στο ερώτημα της Εισαγγελέως γιατί δεν βρέθηκε σημείο εισόδου και εξόδου ηλεκτρικού ρεύματος στο σώμα, ο ιατροδικαστής απάντησε πως αυτό είναι δυνατόν να συμβεί όταν το σε έναν χώρο υπάρχουν ακάλυπτα πεδία εξαγωγής ρεύματος και το σώμα έρθει σε επαφή με το νερό.

Στο μπάνιο όπου έπεσε η 14χρονη το ρεύμα ήταν διάχυτο από ακάλυπτα καλώδια. Αυτό επίσης που διαπιστώθηκε από τον ιατροδικαστή ήταν ότι παιδί είχε πνευμονία, αλλά δεν συνδέεται η παθολογική κατάστασή του με τις αιτίες της ανακοπής.

Γυμνά καλώδια «ριγμένα» μέσα στο σπίτι

Οι συγγενείς της μικρής όταν την μετέφεραν τα ξημερώματα της 4ης Ιανουαρίου του 2022 στο Νοσοκομείο του Βόλου, δήλωσαν στους γιατρούς πως είχε πάθει ηλεκτροπληξία μέσα στο μπάνιο, ενώ και τους ίδιους, τους χτύπησε το ρεύμα, στην προσπάθειά τους να την βγάλουν έξω από αυτό. Οι γιατροί στο Νοσοκομείο του Βόλου παρέλαβαν το παιδί χωρίς σφυγμό, με ανακοπή καρδιάς και μετά τις προσπάθειες ανάνηψης την μετέφεραν στο Ιπποκράτειο.

Στην έκθεση εισαγωγής δεν αναγραφόταν πουθενά πως το παιδί έφερε τραύματα, κάταγμα στο κεφάλι και εκδορές, ενώ η έρευνα της Αστυνομίας και του ΔΕΔΔΗΕ στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς όπου έμενε, αποκάλυψε πως γινόταν ρευματοκλοπή.

Στο Ιπποκράτειο όπου μεταφέρθηκε η Ελένη, οι γιατροί είχαν διαγνώσει οίδημα στην περιοχή του εγκεφάλου (από την πτώση στο μπάνιο) και υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία.

Επίσης, στην έκθεσή τους αναφερόταν ότι δεν βρέθηκε σημείο εισόδου και εξόδου στο σώμα ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ δεν διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα ευρήματα στον εγκέφαλο, εκτός από το οίδημα.

Οι έρευνες στο σπίτι απέδειξαν πως η κατάσταση είναι χαοτική, και τα καλώδια από τον εξωτερικό στύλο της ΔΕΗ είναι ριγμένα γυμνά μέσα στο σπίτι με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν όσοι βρίσκονται μέσα σε αυτό. Γείωση δεν υπάρχει πουθενά. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι η ρευματοκλοπή που ήταν ζήτημα του ΔΕΔΔΗΕ να την εντοπίσει αλλά το γεγονός ότι όλες οι συνδέσεις εντός του σπιτιού είναι στον «αέρα» και αυτή ήταν η αιτία που πέθανε από ανακοπή ένα παιδί που κανένα πρόβλημα με την καρδιά του δεν είχε.

Νέα δικαστική έρευνα

Στο εξής η έρευνα λαμβάνει διαφορετική τροπή και ενδέχεται να κληθεί για κατάθεση ο παππούς της Ελένης και ιδιοκτήτης του σπιτιού. Δεν αποκλείεται να ασκηθούν διώξεις για θανατηφόρο έκθεση του παιδιού, αλλά και διώξεις για τον κίνδυνο που είναι εκτεθειμένα όσα άτομα κατοικούν στο σπίτι.

Πηγή: gegonota.news

