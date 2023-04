Ηράκλειο

Ηράκλειο: Στις φλόγες τυλίχθηκε μεζονέτα (εικόνες)

Μεγάλες καταστροφές από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε μεζονέτα στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Στις φλόγες τυλίχθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα μεζονέτα στην περιοχή των Δαφνών του Δήμου Ηρακλείου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με πέντε πυροσβέστες που επιχείρησαν στο σημείο και κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά, της οποίας τα αίτια εκδήλωσης διερευνά το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από τις φλόγες προκλήθηκε ολοσχερής καταστροφή στο ισόγειο της μεζονέτας.

