Ρόδος: Σεξουαλική εκμετάλλευση ανήλικης

Άγρια βία κατά 13χρονης από νεαρούς και συνομηλίκους της. Αποκαλυπτική η δικογραφία.

Στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου υποβλήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου η δικογραφία που σχηματίστηκε για εξακολουθητική σεξουαλική εκμετάλλευση μιας 13χρονης Ελληνίδας από έναν 19χρονο Ροδίτη.

Οπως έγραψε η «δημοκρατική», η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου κατόπιν τριών παραγγελιών Εισαγγελικού λειτουργού του Πρωτοδικείου Ρόδου σχημάτισε δικογραφία για τα αδικήματα των γενετήσιων πράξεων με ανήλικη που συμπλήρωσε τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, που φέρονται ότι έλαβαν χώρα από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Μάιο του 2022 σε βάρος μιας 13χρονης με φερόμενο ως δράστη έναν 19χρονο σήμερα Έλληνα.

Η δικογραφία περιλαμβάνει κι έναν έτερο 19χρονο καταγγελλόμενο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, πράξη που φέρεται να έλαβε χώρα περί τις αρχές Μαΐου 2022 σε βάρος της ανωτέρω ανήλικης.

Ο τελευταίος φέρεται με τη συγκατάθεση της ανήλικης να της προκάλεσε υποξία και εν συνεχεία λιποθυμικό επεισόδιο, σφίγγοντας με τα χέρια του το λαιμό της!

Η ανήλικη έχει υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση και σε τοξικολογικές εξετάσεις καθώς φέρεται να ενεπλάκη και με ναρκωτικά ενώ εξετάστηκε από παιδοψυχολόγο.

Στην πορεία της προκαταρκτικής έρευνας προέκυψε η τέλεση γενετήσιων πράξεων και συγκεκριμένα ολοκληρωμένη κατά φύση σεξουαλική επαφή, όταν η ανήλικη είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας της, με άλλον ανήλικο ο οποίος εξετάστηκε ομοίως ως ύποπτος.

Η ανήλικη μάλιστα φιλοξενείται πλέον στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δωδεκανήσου.

Ο 19χρονος εξεταζόμενος ισχυρίστηκε ότι γνώρισε την ανήλικη τον Δεκέμβριο του έτους 2021 σε πλατεία δημοτικής ενότητας μέσω κάποιων φίλων της με τις οποίες κάνει παρέα.

Τα περισσότερα άτομα της κοινής παρέας φοιτούσαν σε λύκειο, οπότε θεώρησε ότι κι εκείνη ήταν μαθήτρια λυκείου, συμπέρασμα στο οποίο συνηγορούσαν, όπως είπε, η εμφάνισή της, ο τρόπος που εκφραζόταν, οι γνώσεις της και οι αντιλήψεις της για τη ζωή, αλλά και το γεγονός ότι είχε πληροφορηθεί από τους κοινούς γνωστούς τους ότι είχε και πριν από εκείνον σχέσεις με άλλα αγόρια.

Πρόσθεσε επίσης πως δεν γνώριζε την ηλικία της και ότι είναι παράνομο να έχει ολοκληρωμένη σχέση με ανήλικη κάτω των 15 ετών και ξεκαθάρισε ότι παρόλα αυτά ουδέποτε η σχέση τους έγινε σεξουαλική, προσθέτοντας ότι δεν είχαν καν «σχέση» μεταξύ τους.

Υποστήριξε ότι η σχέση της με τους γονείς της ήταν καθ’ όλο το διάστημα της γνωριμίας τους πολύ τεταμένη.

Ισχυρίστηκε ότι του είχε πει ότι είχε κινηθεί δικαστικώς σε βάρος τους και ότι θεωρούσαν ότι κάνει χρήση ναρκωτικών.

Στο διάστημα των 3 μηνών που ευρίσκοντο είχε καταλήξει, όπως είπε, περισσότερο «ψυχολόγος» της παρά «σχέση» της, αφού μονίμως συζητούσαν για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε και πώς θα τα λύσει.

Υποστήριξε ακόμη πως δεν υπάρχει καμία απολύτως ένδειξη ότι έχει τελέσει την πράξη για την οποία κατηγορείται αναφέροντας ότι ο πατέρας της κατέθεσε απλώς ότι «φοβόταν» ότι η κόρη του έχει ολοκληρωμένες σχέσεις μαζί του, η μητέρα της ότι δε γνωρίζει, η αδελφή της ότι είχε σχέσεις και με άλλα αγόρια, και απλώς υποψιάζόταν ότι μαζί του ήταν ολοκληρωμένες και η ίδια αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε ολοκληρωμένες επαφές μαζί του.

Ανέφερε εξάλλου ότι από έκθεση πραγματογνωμοσύνης έχει διαπιστωθεί διακόρευση του παρθενικού υμένα της κι ότι εκείνη κατήγγειλε βιασμό από κάποιον Ρομά.

Ως συνήγορος υπεράσπισης του 19χρονου παρίσταται ο δικηγόρος κ. Φώτης Ρωμαίος.

Πηγή: dimokratiki.gr

