Ενδοοικογενειακή βία: Πλάκωσε τη μάνα της στο ξύλο

Άγριο επεισόδιο μεταξύ κόρης και μάνας έφτασε στα δικαστήρια.

‘Δεν την θέλω στο σπίτι δεν την θέλω μαζί μου» δήλωσε χθες στην έδρα του Αυτοφώρου μια 54χρονη μητέρα που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από την 28χρονη κόρη της.

Η 28χρονη χτύπησε την μητέρα της προχθές το βράδυ στο σπίτι τους στον Βόλο, με γροθιές στο κεφάλι. Κρατήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλου και χθες ζήτησε προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να δικαστεί, ζητώντας από το δικαστήριο νομική συμπαράσταση.

Ανέφερε πως δεν έχει χρήματα και όταν η μητέρα ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί να μείνει στο ίδιο σπίτι μαζί της μέχρι την δίκη, η 28χρονη δεν ήταν σε θέση να δηλώσει τόπο κατοικίας,

Έτσι, αποφασίστηκε η κράτησή της μέχρι την Παρασκευή.

