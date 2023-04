Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Χρυσαυγίτες “σφράγισαν” έκθεση καλλιτέχνη από τη Βόρεια Μακεδονία (βίντεο)

«Ντου» σε έκθεση καλλιτέχνη από τη Βόρεια Μακεδονία έκαναν χρυσαυγίτες σε αίθουσα τέχνης στην Καλαμαριά.

Ομάδα περίπου δέκα Χρυσαυγιτών εισέβαλλε σε έκθεση του καλλιτέχνη Σεργκέι Αντρέεφσκι, από τη Βόρεια Μακεδονία.

Οι εισβολείς μπήκαν στην αίθουσα τέχνης Remezzo, όπου παρουσιάζονταν η έκθεση, η οποία ήταν προγραμματισμένο να διαρκέσει μέχρι σήμερα. Μεταξύ των διοργανωτών ήταν ο δήμος Καλαμαριάς.

Από την πρώτη στιγμή η εκδήλωση πάντως προκάλεσε αντιδράσεις όταν η οργάνωση «Μακεδονική Κίνηση Προώθησης της Μητρικής Γλώσσας "Κρστε Μισιρκοβ"» ανήρτησε στη σελίδα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εκδήλωση και την «προμοτάρισε».

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Μακεδονική Κίνηση Προώθησης της Μητρικής Γλώσσας «Κρστε Μισιρκοβ»», έχει ως στόχο τη διάδοση της «μακεδονικής γλώσσας», την οποία χαρακτηρίζει «μειονοτική». Εσχάτως κατάφερε με δικαστική απόφαση να κατοχυρώσει το καταστατικό της και το δικαίωμα να παραδίδει μαθήματα «μακεδονικής γλώσσας», προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας.

Η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία «Krste Misirkov – Μακεδονική Κίνηση Προώθησης της Μητρικής Γλώσσας» ιδρύθηκε στις 18 Νοεμβρίου του 2018, με στόχο την προώθηση της «μητρικής γλώσσας» και την ανάδειξη των «περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών». Η ΜΚΟ «Krste Misirkov – Μακεδονική Κίνηση Προώθησης της Μητρικής Γλώσσας» ιδρύθηκε στην πόλη της Αριδαίας.

Η κίνηση φέρει το όνομα του Κρστε Πέτκοφ Μισίρκοβ, ο οποίος γεννήθηκε το 1874, στην Πέλλα, και πέθανε το 1926, στη Σόφια. Ήταν φιλόλογος, ιστορικός και εθνογράφος, ο οποίος το 1903-1907 δημοσίευσε βιβλίο σύμφωνα με το οποίο υπάρχει ξεχωριστή μακεδονική εθνική ταυτότητα.

