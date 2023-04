Λάρισα

Ελασσόνα: Μαχαίρωσε τον φίλο του για τα μάτια μιας γυναίκας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άσχημη τροπή πήρε το ξενύχτι δύο φίλων μετά από φραστική αντιπαράθεση για μια γυναίκα.

(εικόνα αρχείου)

Άσχημη κατάληξη είχε το ξενύχτι δυο φίλων Αλβανών υπηκόων αφού ο ένας βρέθηκε στο νοσοκομείο έχοντας τραυματισθεί στο δάχτυλα από το μαχαίρι του φίλου του και ο δεύτερος βρίσκεται πλέον κρατούμενος και μάλιστα χωρίς να διαθέτει άδεια παραμονής στη χώρα.



Οι δυο 37χρονοι και άλλοτε πλέον φίλοι προχθές βράδυ – σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία» – βρισκόταν σε καφενείο χωριού της Ελασσόνας και εκεί που τα έπιναν ξεκίνησε μια φραστική αντιπαράθεση μεταξύ τους για τα μάτια μιας γυναίκας.

Το αποτέλεσμα ήταν ο 37χρονος δράστης με ένα μικρό μαχαίρι να τραυματίσει τον συνομήλικο ομοεθνή του στα τρία δάχτυλα του αριστερού του χεριού.

Ο 37χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Ελασσόνας ενώ οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών όπου, μετά την απαγγελία κατηγοριών παραπέμφθηκε στον Ανακριτή.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φρίκη: Ανήλικη γέννησε το παιδί του βιαστή της

Θεσσαλονίκη: Το μήνυμα σε είσοδο πολυκατοικίας που έγινε viral (εικόνες)

Θοδωρής Αγγελόπουλος: Ο διεθνής σκηνοθέτης με τις σημαντικές διακρίσεις