Πτολεμαΐδα: Έκρηξη σε πολυκατοικία – Βρέθηκε μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό (εικόνες)

Αναστάτωση τα ξημερώματα στην Πτολεμαΐδα από την έκρηξη. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική.



Έκρηξη σε κλιμακοστάσιο οικοδομής, επί της οδού Κομνηνών 4, στην Πτολεμαΐδα, σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί της Πέμπτης.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική υπηρεσία Πτολεμαΐδας με δυο οχήματα και 5 άντρες ενώ έσπευσε κι η Ασφάλεια Πτολεμαΐδας καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο βρέθηκε μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό.

Το ωστικό κύμα που προκλήθηκε από την έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια της κεντρικής εισόδου, ενώ από το θόρυβο προκλήθηκε αναστάτωση σε όλη τη γειτονιά. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργούν από κοινού η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Ασφάλεια Πτολεμαΐδας.

