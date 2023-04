Λάρισα

Λάρισα: Τηλεφώνημα για βόμβα στα ΚΤΕΛ, εκκενώθηκε ο σταθμός (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο.

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Πέμπτης (27/4) στο κτήριο των ΚΤΕΛ Λάρισας, μετά από τηλεφώνημα για βόμβα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το larissanet, το τηλεφώνημα αφορούσε τοποθέτηση βόμβας στο χώρο των εκδοτηρίων.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο οι οποίες εκκένωσαν το χώρο και ξεκίνησαν τις έρευνες.

Ωστόσο, η έρευνα που έγινε δεν βρήκε απολύτως τίποτα και αυτό σήμανε «λήξη συναγερμού» λίγο πριν τις 18.00 και επιστροφή στην… καθημερινότητα για επιβάτες και εργαζομένους του ΚΤΕΛ Λάρισας.

Φωτογραφίες: onlarissa

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Τα 50 κόμματα που δήλωσαν συμμετοχή για τις κάλπες της 21ης Μαΐου

Πέθανε ο Νίκος Τσαρούχας

Χαλκιδική: Ξενοδόχος κατέγραφε με κρυφές κάμερες ζευγάρια