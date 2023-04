Βοιωτία

Θήβα: Νεκρός πολύτεκνος πατέρας σε τροχαίο με κλεμμένο μηχανάκι

Τραγικό τέλος είχε ένας άνδρας, που σκοτώθηκε λίγο αφού έκλεψε ένα μηχανάκι.

Τραγική κατάληξη είχε η κλοπή ενός δίκυκλου στις 11:00 το βράδυ της Τρίτης (25/4) στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας, με τον 50χρονο δράστη να χάνει τη ζωή του μετά από τροχαίο.

Ο 50χρονος, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν πολύτεκνος πατέρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες οδηγώντας το κλεμμένο μηχανάκι, έχασε τον έλεγχό του και έπεσε σε κολόνα.

Αποτέλεσμα της σφοδρής πρόσκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του.

Στο σημείο βρέθηκε αστυνομία και ασθενοφόρο και διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Θηβών όπου αξιολογήθηκε η επείγουσα μεταφορά του σε Νοσοκομείο των Αθηνών.

Λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Για το συμβάν σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Πηγή: LamiaReport.gr

