Ηράκλειο: Σύλληψη 22χρονου που “έκρυβε” και βίαζε εξαφανισμένη 13χρονη

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, για γενετήσιες πράξεις σε βάρος τοης ανήλικης, που είχε εξαφανιστεί από δομή, άσκησε ο Εισαγγελέας.

Για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης κατηγορείται ένας 22χρονος άνδρας, στο Ηράκλειο.

Σε βάρος του νεαρού Αιγύπτιου σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Ο 22χρονος κατηγορείται παράλληλα ότι διευκόλυνε την εκούσια απομάκρυνση του 15χρονου, σήμερα, κοριτσιού από δομή προστασίας ανηλίκων όπου διέμενε μέχρι και το 2021, όταν δηλαδή το κορίτσι ήταν 13 ετών.

Τότε η ανήλικη είχε φύγει από τη δομή και είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της στις Αρχές.

Το 15χρονο σήμερα έμενε κορίτσι, έμενε σε ένα υπόγειο μαζί με τον 22χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

