Χανιά

Χανιά: Σύλληψη 28χρονου για σεξουαλική επίθεση σε 11χρονη

Η καταγγελία του κοριτσιού για την επίθεση που δέχθηκε στο προαύλιο της εκκλησίας του χωριού.

Σε σοκ βρίσκεται μια 11χρονη η οποία το βράδυ της Πέμπτης φέρεται να έπεσε θύμα των ορέξεων 28χρονου αλλοδαπού, σε χωριό του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μικρής, έπαιζε στην αυλή της εκκλησίας του χωριού το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο 28χρονος Αιγύπτιος φέρεται να την πλησίασε και -όπως είπε η ανήλικη- την θώπευσε στο στήθος. Αμέσως η 11χρονη έτρεξε έντρομη στο σπίτι και είπε στους γονείς της τι είχε συμβεί. Εκείνοι αμέσως τους ενημέρωσαν το ΑΤ Πλατανιά, οι αστυνομικοί του οποίου δεν έχασαν χρόνο.

Έσπευσαν στην περιοχή και λίγη ώρα αργότερα συνέλαβαν τον 28 χρόνο για τον οποίο όπως προέκυψε στερείται και των νόμιμων εγγράφων για την παραμονή του στη χώρα.

Ο 28 χρόνος αλλοδαπός που αντιμετωπίζει την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και της παράβασης του νόμου περί αλλοδαπών, κρατείται στο ΑΤ Πλατανιά και αναμένεται η ολοκλήρωση της απέλασης του, ενώ για το αδίκημα αναμένεται να οριστεί δικάσιμος.

Πηγή: zarpanews.gr

