Θεσσαλονίκη: Πουλούσαν λαθραία τσιγάρα στο ψιλικατζίδικο τους

Χειροπέδες σε ένα ζευγάρι, πέρασαν οι αστυνομικοί, καθώς διαπιστώθηκε ότι πουλούσαν λαθραία καπνικά προϊόντα.

Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες το πρωί, σε κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Ξηροκρήνης στη Θεσσαλονίκη ύστερα από επιχείρηση της αστυνομίας στα πλαίσια καταπολέμησης της λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων. Πρόκειται για ζευγάρι έναν 69χρονο άνδρα και τη σύζυγό του ηλικίας, 65ετών.

Αστυνομικοί αξιοποιώντας πληροφορίες, πραγματοποίησαν έρευνα στο κατάστημα ψιλικών ιδιοκτησίας της 65χρονης, στο οποίο εργαζόταν ο σύζυγός της, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 61 πακέτα τσιγάρα και 45 συσκευασίες καπνού, που δεν έφεραν την ταινία του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, πιστόλι και σχετική άδεια κατοχής του προαναφερόμενου όπλου, για το οποίο όμως διαπιστώθηκε παραβίαση των όρων φύλαξης του, 4 γεμιστήρες και θήκη, 25 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, αμφιβόλου γνησιότητας χαρτονόμισμα ονομαστικής αξίας (500) ευρώ, 10 μαχαίρια, στιλέτα και σουγιάδες διαφόρων διαστάσεων.

Επιπροσθέτως ένα δελτίο ταυτότητας άλλου ατόμου για το οποίο είχε δηλωθεί απώλεια στο παρελθόν και χρηματικό ποσό ύψους 15.000 ευρώ, ως προϊόν λαθρεμπορίας.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα, παράβαση νόμου περί όπλων, παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής και υπεξαίρεση. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

