Αλεξανδρούπολη - Εργατικό ατύχημα: Στην Εντατική χειριστής γερανού που έπαθε ηλεκτροπληξία (εικόνες)

Γερανός «χτύπησε» σε καλώδια υψηλής τάσης και πήρε φωτιά. Σε κρίσιμη κατάσταση ο χειριστής του Μπλακ άουτ. σχεδόν στη μισή πόλη.

Ένα πολύ σοβαρό εργατικό ατύχημα έγινε στην Αλεξανδρούπολη, όταν γερανός που εκτελούσε εργασίες στο εργοστάσιο φυσικού αερίου της Gastrate στην περιοχή του Απαλού πήρε φωτιά.

Ο γερανός βρήκε στα καλώδια της ΔΕΗ που υπάρχουν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να προκληθεί βραχυκύκλωμα, να ξεσπάσει φωτιά και τελικά έγινε διακοπή ρεύματος σχεδόν σε όλη την πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, evros-news.gr, ο χειριστής του γερανού μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς υπέστη εγκαύματα και ηλεκτροπληξία και νοσηλεύεται στην εντατική.

Επί τόπου έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 8 πυροσβέστες για να κατασβέσουν τη φωτιά, η οποία πάντως δεν έχει επεκταθεί.

Σταδιακά, η ηλεκτροδότηση αποκαθίσταται στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.

