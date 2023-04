Κέρκυρα

Κέρκυρα: Νεκρός σε στέρνα βρέθηκε αγνοούμενος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση για έναν 71χρονο άνδρα τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τις τελευταίες ώρες.



Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κέρκυρα ο 71χρονος άντρας τον οποίο αναζητούσε η αστυνομία και οι διασώστες μετά την δήλωση εξαφάνισης το πρωί της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 71χρονος βρέθηκε σε μια στερνά από τους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια.

Πηγή: corfutvnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αλεξανδρούπολη - Εργατικό ατύχημα: Στην Εντατική χειριστής γερανού που έπαθε ηλεκτροπληξία (εικόνες)

Τροχαίο στη Σύρο: Σκοτώθηκε συνεπιβάτης μηχανής

Εκλογές 2023: Αίτημα εξαίρεσης τριών Αρεοπαγιτών κατέθεσε το κόμμα του Κασιδιάρη